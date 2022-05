Hij heeft net zijn rijbewijs en woont nog bij een gastgezin in Halle. Kristian Arnstad (18) is nog een jonkie, maar het Noorse Anderlecht-talent maakte wel indruk tegen Club Brugge. De kleine viking is niet meer het jongetje dat anderhalf jaar geleden onder de voet werd gelopen in Jan Breydel. “Kristian heeft een arsenaal aan kwaliteiten”, zegt zijn vader Roar. “Techniek, loopvermogen, grinta...”