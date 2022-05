Ontploffingen in Russische stad Belgorod

Archiefbeeld: vorige maand brak brand uit in een brandstofdepot in Belgorod, volgens Russische autoriteiten na een luchtaanval door Oekraïne. — © ISOPIX

De Russische stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne, is in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door twee krachtige ontploffingen.

Er zijn geen meldingen van schade of slachtoffers, zei gouverneur Viatsjeslav Gladkov volgens het Russische persbureau TASS.

Op sociale media gaan berichten rond over flitsen aan de hemel. Op Twitter worden videobeelden gedeeld over vermeende Oekraïense drones boven Belgorod en de inzet van luchtafweer, maar de echtheid daarvan is niet bevestigd.

