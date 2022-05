DE STEMMEN VAN ASSISEN. Hoe moet het verder in proces-Sanda Dia na verrassende ommekeer? “De Reuzegommers wilden dit niet”

Verrassende ommekeer dit weekend: het proces over de dood van Sanda Dia ligt na twee zittingsdagen al stil. De familie van Sanda Dia tekent beroep aan tegen een beslissing van de rechter. “Volgens verschillende advocaten had de rechter al kleur bekend, en bestond het risico dat enkele Reuzegommers te licht gestraft zouden worden”, zegt onze journalist Pieter Huyberechts, die het proces volgt. Maar hoe moet het nu verder? Heeft een van de partijen hier baat bij? En kan het proces nog voor dezelfde rechtbank doorgaan? In deze extra aflevering van onze podcast De Stemmen van Assisen beantwoorden we alle vragen.