Parket start verkennend onderzoek naar ex-zangcoach van Studio 100

Het parket van Antwerpen heeft een opsporingsonderzoek geopend naar aanleiding van de berichten over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag van een voormalige zangcoach van Studio 100. Het parket benadrukt dat het (nog) niet gaat om een gerechtelijk onderzoek met een onderzoeksrechter, maar om een verkennend onderzoek om na te gaan of er mogelijk sprake is van strafbare feiten.