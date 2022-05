Fietser in kritieke toestand naar ziekenhuis na aanrijding met bus in Kontich

Bij een ongeval op de Edegemsesteenweg in Kontich is maandagmiddag een oudere man ernstig gewond geraakt. De fietser werd er op een oversteekplaats aangereden door een bus. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

Het ongeval op de Edegemsesteenweg vond iets na 14 uur plaats. De fietser stak in de buurt van de Sint-Rita Campus Technologie het dubbelrichtingsfietspad over in de richting van de Helenaveldstraat. Op datzelfde moment sloeg een bus die vanuit Edegem naar Lier reed de straat in. Het kwam tot een aanrijding op het fietspad en de fietser kwam zwaar ten val. Op de bus raakte niemand gewond.

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en dienden het slachtoffer de eerste medische zorgen toe. “De fietser, een oudere man, werd in kritieke toestand overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)”, vertelt woordvoerder Anne Sluijs van de lokale politie Hekla. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is momenteel nog onduidelijk. “De omstandigheden worden verder onderzocht.” Een verkeersdeskundige is ter plaatse om het ongeval in kaart te brengen.

Door het ongeval is de Edegemsesteenweg gedeeltelijk versperd. Vervoersmaatschappij De Lijn laat weten dat de halte Kontich VTI tijdelijk niet bediend wordt door de lijnen 130, 131, 133 en 135.

© BFM

