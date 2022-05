Stevige kritiek op Ibiza-reis van Bayern München-spelers na wanprestatie: “Geen echt team”

Lothar Matthäus (61), voormalig kapitein van de Duitse nationale voetbalploeg, heeft zich maandag in zijn column op Sky TV kritisch uitgelaten over de spelers en clubleiding van Bayern München. Matthäus vond het onaanvaardbaar dat de spelers enkele uren na de 3-1 competitienederlaag tegen Mainz op reis gingen naar het feesteiland Ibiza. De Duitse recordinternational viseerde ook de clubleiding, die de reis volgens hem nooit had mogen toelaten.

Zaterdag verloor Bayern na een wanprestatie op het veld van Mainz met 3-1, een score die nog hoger had kunnen oplopen. Meteen na die wedstrijd vlogen de spelers naar Ibiza voor een tweedaagse vakantie. “Een teambuildingsactiviteit”, benoemde sportief directeur Hasan Salihamidzic het uitje.

Zowel de reis als de houding van de clubleiding viel niet in goede aarde bij Lothar Matthäus. De voormalige Bayern-speler, tijdens de jaren negentig nochtans lid van het beruchte FC Hollywood, richtte zich tot oud-ploeggenoot Oliver Kahn, tegenwoordig voorzitter van de Duitse club, en stelde dat die de “zogenaamde teambuildingsactiviteit” nooit had mogen toelaten. “Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummennigge (de vorige voorzitters, red.) zouden nooit hebben toegestaan dat de spelers na zo’n wedstrijd twee dagen vakantie namen”, ging Matthäus verder.

© ISOPIX

Volgens Matthäus was vooral de timing van de trip helemaal verkeerd. “De spelers hadden dit mooie reisje gewoon op het einde van het seizoen moeten doen”, sprak hij. “Na de nederlaag in Bochum (begin dit jaar, red.) had een teambuilding ook gekund om de krachten te bundelen voor een goed seizoen. Maar dit laat gewoon een zeer zure nasmaak achter”, zei Matthäus.

“Dit had niets met het team te maken”, sprak hij nog. “Dat zou het geval geweest zijn als iedereen was meegegaan. Maar sommigen bleven thuis, zoals kapitein Neuer. Het was gewoon een vakantiereisje voor sommigen. Bayern is geen echt team”, klonk het hard bij de Duitse recordinternational, die meende dat het gebrek aan teamgeest al eerder bleek uit meerdere nederlagen tegen kleinere clubs in de competitie en de vroegtijdige exit uit de Champions League.