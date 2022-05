Beruchte Z van Russische legervoertuigen vindt zijn weg naar speelgoed

In de aanloop naar de festiviteiten voor de Dag van de Overwinning op 9 mei zijn in Russische warenhuizen speelgoed-legertrucks te koop met daarop de symbolische letter Z. Sinds de start van de Russische inval in Oekraïne brengen Russische militairen die Z aan op hun legermateriaal. De letter groeide uit tot symbool van steun aan de Russische troepen. Nu is ze dus ook op de kinderafdeling van warenhuizen te vinden.

Waar de Z precies voor staat, is onduidelijk. Volgens sommige militairen is het louter een symbool om hun eenheid kenbaar te maken. Anderen verwijzen naar het Russische begrip ‘za pobedy’, wat ‘voor de overwinning’ betekent. De autootjes kosten volgens het opschrift zo’n 7 à 8 euro. (wer)