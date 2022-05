Real Madrid houdt adem in: David Alaba onzeker voor cruciale terugwedstrijd tegen Manchester City

De Oostenrijkse verdediger liep de blessure vorige week op in de met 4-3 verloren heenwedstrijd tegen The Mancunians. Hij werd bij de rust naar de kant gehaald in het Etihad Stadium. Maandag trainde Alaba afzonderlijk van de groep, deelde Real Madrid mee op zijn website. Zaterdag ontbrak hij in de kampioensmatch tegen Espanyol (4-0). Of hij op tijd klaar is voor het duel tegen Man City, is nog onzeker. Ook Eden Hazard traint voorlopig nog niet met de groep mee. Hij herstelt van een operatie aan zijn enkel.

De afwezigheid van Alaba zou een serieuze aderlating betekenen voor Thibaut Courtois en co. Na de spektakelrijke 4-3 in de heenmatch, hoopt coach Ancelotti woensdag in de terugwedstrijd in Bernabéu alsnog door te stoten naar de finale.

Alaba speelt sinds afgelopen zomer voor de Koninklijke en ontpopte zich tot basispion in de verdediging, tot dusver speelde de verdediger 45 wedstrijden voor Real. Hij had dit seizoen een groot aandeel in de 35e landstitel in de geschiedenis van de club.

Afgelopen weekend was Alaba er wel bij na de wedstrijd, om de titel te vieren: