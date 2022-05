Geen Russen in de Champions League: UEFA bant Russische clubs ook volgend seizoen van alle competities

Na de Russische inval in Oekraïne (eind februari) besliste de UEFA om de overgebleven Russische clubs uit de Europese competities te bannen. Enkel Spartak Moskou was toen nog actief in de Europa League. Volgend seizoen mag er geen enkele Russische club deelnemen aan de Champions League, Europa League en Conference League.

Ook de Russische nationale ploeg is nog steeds verbannen van alle Europese competities. De UEFA besliste dat de mannen niet mogen deelnemen aan de Nations League en dat het vrouwenteam komende zomer niet naar het EK in Engeland mag. Portugal neemt de plaats van Rusland in op het EK voor vrouwen. De kandidatuur van Rusland om het EK in 2028 of 2032 te organiseren, wordt ook niet weerhouden.