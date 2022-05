Tinne Van der Straeten: “België niet gekant tegen embargo op Russische olie”

Hoewel ons land tot 30 procent afhankelijk is van Russische olie, steunt België een progressief embargo op de invoer van Russische olie in de EU. Dat heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) maandag gezegd bij haar aankomst op een buitengewone vergadering van de EU-ministers van Energie in Brussel. Ons land is ook niet gekant tegen uitzonderingen voor landen die afhankelijker zijn van de Russische invoer.

De Europese Commissie komt deze week, mogelijk al dinsdag, met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Daarin zou olie in het vizier worden genomen. Er is sprake van een progressief embargo tegen het einde van dit jaar.

Minister Van der Straeten benadrukte maandag voor de vergadering van de Europese energieministers het belang van een energietransitie. “Vladimir Poetin gebruikt energie als een oorlogswapen en beste manier om ons daartegen te wapenen is energie-onafhankelijkheid”, zegt Van der Straeten.

Elektrische wagens

“Ons land is tot 30 procent afhankelijk van Russische olie, dat is 30 procent die we dus op een andere manier zullen moeten invullen”, voegt de minister daar aan toe. “De oliemarkt is een wereldwijde markt, dus we kunnen ons elders gaan bevoorraden, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we structureel onafhankelijk worden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen geen olie meer in wagens, maar wel elektrische wagens, die dan bijvoorbeeld kunnen rijden op Belgische zon en wind.”

Wat betreft de EU-landen die afhankelijker zijn (van Russische olie nvdr.) “is het niet de bedoeling om het voor onze buurlanden moeilijker te maken dan het al is”. Uitzonderingen of andere maatregelen zijn mogelijk, zegt de minister. “De timing van België zal die van de EU zijn. Wij blokkeren geen enkele maatregel op Europees niveau, we moeten solidair zijn met elkaar en dit is een maatregel die wij kunnen ondersteunen.”

Volgens ingewijden zou de Europese Commissie mogelijk al dinsdag een zesde sanctiepakket op tafel leggen waarin de Russische import van ruwe aardolie voor het einde van het jaar in de EU wordt afgebouwd. Om Hongarije, dat openlijk met een veto tegen oliesancties dreigt, over de streep te trekken stelt de commissie volgens EU-bronnen voor dat het land pas na 2022 hoeft te stoppen met de invoer van aardolie uit Rusland.