Rode Duivel Timothy Castagne en verloofde verwelkomen eerste kindje

Timothy Castagne is al meer dan zeven jaar samen met Camille Melon. Sinds vorige zomer is het koppel verloofd en sinds vandaag hebben ze ook een dochtertje samen. De mooie naam van het pasgeboren kindje: Lya.

In 2017 verhuisde Castagne van Genk naar het Italiaanse Atalanta. In 2020 maakte hij een mooie transfer naar Leicester City in de Engelse Premier League. In september 2018 was hij al gedebuteerd bij de Rode Duivels en ondertussen kwam hij twintig keer in actie voor de Belgische nationale ploeg. Vorige zomer begon hij als basisspeler aan het EK, maar viel hij na amper 27 minuten al uit met een oogkasbreuk.

