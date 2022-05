De klopjacht is geopend: hielp hulpsherrif moordverdachte ontsnappen onder dwang of uit verliefdheid?

In de Amerikaanse staat Alabama is een grote klopjacht aan de gang op een ontsnapte moordverdachte en een hulpsheriff die samen met hem verdween. Vicki White (56) heeft crimineel Casey Cole White (38) geholpen om te vluchten, dat staat nu vast. Alleen is nog niet helemaal duidelijk of ze dan onder dwang deed of omdat ze misschien verliefd werd.

Vicki White (56) is al 25 jaar hulpsheriff in Lauderdale County en heeft een onberispelijke staat van dienst. Vrijdagochtend verliet ze de gevangenis in haar dienstvoertuig om Casey Cole White, dezelfde familienaam maar geen familie, naar de rechtbank te brengen. Hij moest zich aanbieden voor een psychiatrisch onderzoek.

Maar op de rechtbank wisten ze helemaal niets van die afspraak, zo bleek achteraf. En bovendien, met haar ervaring wist Vicki White goed genoeg dat ze de regels overtrad. Want om zich met zo een crimineel buiten de gevangenis te verplaatsen, moest ze zich door minstens twee collega’s laten vergezellen. Dat is de veiligheidsprocedure.

Anderzijds gaat de gevangenisdirectie ook niet vrijuit. De hulpsheriff die in de Lauderdale County Jail onder meer verantwoordelijk was voor de overbrenging van gedetineerden kon zonder probleem buitenrijden met de moordverdachte op de achterbank. Waar naartoe, dat blijft een raadsel.

Volgens Sheriff Rick Singleton werd het dienstvoertuig van hulpsheriff White later die dag teruggevonden bij een winkelcentrum. Op een plek die niet gefilmd wordt door veiligheidscamera’s, zodat het nog onduidelijk is of ze daar overgestapt zijn in een ander voertuig. Wellicht wel. Vanaf daar stopt elk spoor.

Alle middelen zijn ingezet om jacht te maken op het duo. Er is zelfs een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd voor wie informatie heeft die kan leiden tot de arrestatie van de voortvluchtige crimineel. En die speurders op het spoor kan brengen van de hulpsheriff van wie momenteel niet geweten is of ze zich liet overhalen om Casey Cole White te helpen ontsnappen, of dat ze door hem bedreigd werd. In dat geval houden speurders er rekening mee dat ze niet meer in leven is.

Sheriff Singleton zegt dat niemand binnen het korps kan geloven dat hulpsheriff White het uit eigen beweging zou gedaan hebben. Ze was plichtbewust en werd op handen gedragen door de collega’s. Ze was binnen het korps zelfs al verschillende keren verkozen tot werknemer van het jaar.

Maandag zijn zelfs de laatste beelden van hem in de gevangenis vrijgegeven, gemaakt door bewakingscamera’s. Dat gebeurt zelden of nooit. “Maar we beseffen dat als we hulpsheriff White willen vinden, dat we geen tijd mogen verliezen”, zegt sheriff Rick Singleton.

Frances, de 88-jarige moeder van hulpsheriff White, kan en wil niet geloven dat haar dochter zich zo heeft laten manipuleren door een crimineel en vreest voor haar leven. “Ze was op en top professioneel en zou zich nooit laten overtuigen. Zelfs niet wanneer ze onder druk werd gezet. Dat gebeurde in het verleden al vaker. Maar ze ging er nooit op in.”

De ontsnapte crimineel met wie ze op pad is, is in ieder geval geen doetje. Hij werd volgens de US Marshals Service in september 2020 beschuldigd van het neersteken van de 58-jarige Connie Ridgeway in haar eigen huis in Rogersville. Maar op zijn strafblad stond voordien al een waslijst van feiten. Hij zou normaal niet meer vrijkomen.

Verliefd op gedetineerden

Los van wat er uiteindelijk precies is gebeurd, zou het alleszins niet de eerste keer zijn dat een vrouwelijke cipier verliefd wordt op een gedetineerde.

In 2009 werd in Vorst een vrouwelijke cipier ontslagen nadat ze in een cel betrapt werd terwijl ze seks had met Adam Giza, de 20-jarige Pool die Joe Van Holsbeeck doodstak voor zijn mp3-speler.

In de gevangenis van Brugge namen in 2010 twee vrouwelijke cipiers ontslag omdat ze passioneel verliefd werden op een gedetineerde.

In in de VS bekende cipier Joyce Mitchell in 2015 dat ze twee zware criminelen uit de Amerikaanse Clinton Correctional Facility hielp ontsnappen. In bevroren pakken gehakt smokkelde ze ijzerzagen de gevangenis in waarmee Richard Matt en David Sweat een gat maakten in de stalen muur van hun cel. Door te bekennen, vervielen andere klachten tegen haar wegens seks met gedetineerden.