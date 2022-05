Een “verrassingsaanval” die per ongeluk eindigde in moord: ex-lijfwacht van de koning geeft zijn versie van de feiten

Er is één naam die centraal staat in dit assisenproces: Draga. Het laatste lief van beschuldigde Peter Willems, en de adoptiedochter van de vermoorde Erik Van Puymbrouck. Die als kind door hem was misbruikt, zei zij. Waarna ze uit het leven stapte. Reden waarom Willems de stiefvader ging bijvijzen. Als een romantische wraakengel. Alhoewel. “Gij wist van dat misbruik. En ge hielp haar toch verder de prostitutie in”, zei voorzitter Hartog.