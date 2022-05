Plan met strengere sancties tegen supportersgeweld moet er in juni liggen: “Voetbal moet weer plezant familie-uitje zijn”

Het wangedrag van de fans in onze Belgische voetbalstadions stopt maar niet. Zaterdagavond was het weer van dat na Seraing-RWDM. Beide ploegen mogen eind deze week een strenge strafvordering van het bondsparket verwachten, met wedstrijden achter gesloten deuren. Intussen werken de Pro League en Binnenlandse Zaken het plan af dat voorziet in strengere maatregelen.

De Pro League, de KBVB en de clubs werken samen met de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken en de federale politie aan nieuwe maatregelen om de wantoestanden uit onze voetbalstadions te weren. Die samenwerking, die er kwam op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden na meerdere incidenten eind 2021, zit stilaan in de eindfase.

In het plan dat op tafel ligt en in juni of mogelijk zelfs al voor het eind van dit seizoen klaar zal zijn, zullen heel wat extra maatregelen staan. “Clubs zullen onder andere verder inzetten op het gebruik van hoogwaardige camera’s om betrokkenen sneller te identificeren bij incidenten”, legt minister Verlinden uit. “Voorts willen we de toegangscontrole aan stadions verstrengen, onder andere met verplichte tickets op naam en een passende controle, waardoor de handhaving op een stadionverbod eenvoudiger wordt”, klinkt het nog. De verstrengde maatregelen gaan vanaf volgend seizoen in.

Meerjarig project

Volgens Lorin Parys, de CEO van de Pro League, gaat het om een meerjarig project en zullen de verstrengde sancties dus ook daarna opgevolgd worden. “Want zulke wantoestanden hebben niets meer met voetbal te maken. Zoiets berokkent de betrokken ploegen en ook ons Belgische voetbal grote imagoschade. Dit gedrag hoort gewoon nergens thuis. We willen dat ons voetbal weer een plezant familie-uitje kan zijn. Daarom is veiligheid superbelangrijk voor ons, als we die ambitie willen waarmaken. Ons plan zal dan ook heel omvattend en heel duidelijk zijn.”