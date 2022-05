Poetin was bijna zijn belangrijkste militair kwijt: ‘generaal der generaals’ overleeft bezoek aan front ternauwernood

Stafchef Valeri Gerasimov, de hoogste militair van de Russische strijdkrachten, heeft een bezoek aan het front ternauwernood overleefd. Kort na zijn visite aan commandopost, legden Oekraïense raketten het in de as.

School ‘12’ in het frontstadje Izjoem werd door het Russische leger omgebouwd tot een vooruitgeschoven commandopost. Van hieruit probeerden de generaals samen met hun talrijke adjudanten de opmars doorheen Oost-Oekraïne uit te stippelen. Probeerden, want het schooltje ligt sinds enkele dagen in puin. Een salvo van Oekraïense raketten trof het gebouw. Volgens Oekraïne kwamen zeker twintig officieren en een paar honderd militairen om. Onder hen was generaal-majoor Andrei Simonov, volgens Oekraïne al de tiende Russische generaal die is gesneuveld.

Al gauw doken berichten op dat nog een belangrijke generaal aanwezig was. Stafchef Valeri Gerasimov zou tijdens de aanval ter plaatse zou zijn geweest. Gerasimov is de ‘generaal der generaals’. Een hogere militair heeft het Russische leger niet. Hij is de man die de invasie beraamde, samen met president Poetin en defensieminister Sjojgoe. Volgens enkele Oekraïense bronnen raakte hij lichtgewond door een scherf in het bovenbeen. In een reconstructie van de New York Times stelt een Amerikaanse bron dat Gerasimov net op tijd was vertrokken en dus ongedeerd bleef. Rusland heeft nog niet gecommuniceerd over het incident.

Traag offensief

Het bezoek van Gerasimov is hoe dan ook opmerkelijk. De stafchef blijft gewoonlijk ver weg van het strijdgewoel. Bovendien had Poetin met generaal Aleksandr Dvornikov nog maar pas een algeheel bevelhebber benoemd. Dvornikov had zijn sporen verdiend in Syrië, maar heeft mogelijk al afgedaan in Oekraïne. Van een snel offensief in de Donbas is geen sprake waardoor een overwinningsparade op 9 mei onwaarschijnlijk wordt. Daarbij komt dat enkele dagen na zijn aanstelling, de kruiser Moskva tot zinken werd gebracht. Mogelijk vindt Poetin dat Dvornikov dit had kunnen voorkomen.

Enter Gerasimov. Vermoedelijk was hij aan het front in een poging om de langzame opmars alsnog aan te zwengelen. “We denken dat hij daar was omdat het leger bepaalde problemen maar niet opgelost krijgt”, zegt een anonieme Amerikaanse bron tegen de New York Times. Het Russische leger kent een strikte hiërarchie. Mogelijk zag hij zijn aanwezigheid genoodzaakt om generaals tot de orde te roepen of om het afbrokkelende moreel op te krikken.

Door de aanval heeft Gerasimov zijn bezoek aan het front afgebroken. Zondag zou hij, volgens weer een ‘bron’, in Belgorod aan boord zijn gegaan van een vliegtuig van het ministerie van Defensie en terug naar Moskou zijn gevlogen. Daar is hij nog niet waargenomen.

