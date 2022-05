Beloften van Standard grijpen laatste ticket voor 1B, Gent moet naar Eerste Nationale

De beloften van Standard zijn de vierde beloftenploeg die volgend seizoen mag aantreden in 1B. Op de slotspeeldag kwamen AA Gent en Standard nog in aanmerking voor het vierde ticket voor 1B. De Rouches stonden er echter duidelijk beter voor en kwamen dan ook in polepositie aan de aftrap. Enkel als Charleroi op bezoek bij Standard kon winnen, maakte AA Gent, dat Antwerp ontving, nog kans op een startbewijs voor 1B.

AA Gent had het tegen een fysiek sterk Antwerp niet onder de markt maar in het slotkwartier lukte Malede de verlossende treffer. Over naar Sclessin waar de jonge Rouches al gauw op voorsprong klommen maar Charleroi maakte meteen gelijk en vlak voor rust stond het zowaar 1-2 voor Charleroi. Direct na rust hingen de bordjes echter al snel opnieuw gelijk. Uiteindelijk bleef het 2-2 op Sclessin, waardoor Standard volgend seizoen in 1B mag aantreden. De Gentse beloften spelen volgend seizoen in Eerste Nationale.

