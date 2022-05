© Action Images via Reuters

Op weg naar de ‘quadruple’ verdedigt Liverpool vanavond bij Villarreal een 2-0-voorsprong in de halve finale van de Champions League. Daarvoor rekent het op Thiago Alcantara (31). De discipel van Pep Guardiola werd begin dit seizoen nog uit de selectie gelaten bij Spanje, maar is de laatste weken uitgegroeid tot de grote ster van The Reds.