Glitter, glamour, een val en veel vuile was: het schandaal dat de Britten al twee jaar in de ban houdt nadert zijn hoogtepunt

Engeland maakt zich op voor het proces van de eeuw. WAGs Coleen Rooney – vrouw van Wayne – en Rebekah Vardy – echtgenote van Jamie – staan volgende week lijnrecht tegenover elkaar in een schandaal dat de Britten al meer dan twee jaar in de ban houdt. Op het spel staat 1 miljoen Britse pond. Dé cruciale vraag? Heeft Vardy persoonlijk info van Rooneys Instagrampagina aan de pers gelekt of is het doorgedreven speurwerk van ‘Wagatha Christie’ niets minder dan een beschadigingsoperatie?