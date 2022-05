Arunima, Aparna en Shalu. Ze komen alle drie uit India, speciaal om het schrijnend tekort in onze zorg op te vangen. De verpleegsters helpen in een woonzorgcentrum in Gent en maken onderdeel uit van een pilootproject om buitenlandse werkkrachten in onze zorg in te zetten. Een succes én bovendien broodnodig, want de vacatures in de zorg zijn op een jaar tijd verdubbeld.