Cercle Brugge wil revelatie Matondo kopen van Schalke 04

Rabbi Matondo (21) scoorde dit seizoen 10 goals voor Cercle Brugge. De aanvaller wordt echter geleend van Schalke 04 met een aankoopoptie. Die bedraagt naar verluidt zo’n 3 miljoen euro, maar de vereniging wil de optie toch lichten. “We proberen Rabbi te overtuigen dat het best is voor hem om nog even bij Cercle te blijven”, zegt sportief directeur Carlos Avina op kanalen van Cercle. “Hij kent ons voorstel, maar er zijn natuurlijk limieten. Veel zal afhangen van wat hij zelf wil.