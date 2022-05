FAVV roept producten Milcobel Moorslede terug na listeria in fabriek

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) roept een reeks producten van Milcobel Moorslede terug na een listeriabesmetting in de fabriek. Dat meldt het FAVV maandagavond. De besmetting met de listeriabacterie kwam al vorige week aan het licht, maar nu blijkt dat mogelijk ook besmette producten de fabriek hebben verlaten.

Na uitgebreid onderzoek door het FAVV bij Milcobel, dat verschillende soorten kazen produceert, blijken er enkele problemen te zijn binnen de productie van het bedrijf. Het FAVV roept daarom een aantal producten terug, omdat ze mogelijk listeria bevatten.

“Het FAVV verwacht van Milcobel dat het zo snel mogelijk alle betrokken producten identificeert en de consument blijft informeren. Het FAVV zal erop toezien dat het bedrijf haar verantwoordelijkheden neemt om de consumenten te beschermen en te informeren”, klinkt het maandagavond in de mededeling van het FAVV. Het Voedselagentschap roept de retailbedrijven ook op om zo snel mogelijk de betrokken kazen uit de rekken te halen.

Milcobel laat intussen weten dat onder meer de kaas Brugge Broodje “uit voorzorg” wordt teruggeroepen en vraagt het product niet meer te consumeren en het ook terug te brengen naar het verkooppunt. Daar krijgen klanten een terugbetaling. Het product werd verdeeld door Colruyt en Makro. Het gaat om pakjes van 200 gram sneden, verkocht vanaf 14 april, met minimale houdbaarheidsdatum 31 mei en lotnummer 101.

© Milcobel

Daarnaast roept Milcobel ook drie referenties van het merk Latteria exportkaas met vervaldatum 27 april 2022 terug in samenwerking met een Italiaanse klant. “Voor twee andere referenties, geleverd door Milcobel aan andere verwerkings- of distributiebedrijven, wordt een terugroepactie voorbereid door de betrokken afnemers, die de consument hierover zullen informeren”, klinkt het in een mededeling van Milcobel.

Extra testen

Enkele weken geleden werd bij een interne controle een “heel lage concentratie” van de bacterie ontdekt in een van de pekelbaden van Milcobel. Aanvankelijk werd gedacht dat er geen besmette producten de fabriek hadden verlaten, maar voor alle veiligheid worden nu toch extra maatregelen genomen. Ondertussen lopen nog analyses van producten die niet in het besmette pekelbad zijn geweest. In afwachting van die bijkomende testresultaten, vraagt Milcobel haar klanten om de komende 72 uur een deel van de producten uit de fabriek van Moorslede niet aan de consument aan te bieden.

Milcobel benadrukt dat uit 2.000 stalen nog geen enkel met listeria besmet product de consument heeft bereikt. Later deze week worden nog 2.000 extra testresultaten verwacht.

“Milcobel neemt voedselveiligheid zeer ernstig en heeft steeds snel en doortastend ingegrepen om zo elk risico voor de consument uit te sluiten. Milcobel besluit tot deze terugroepactie als ultieme voorzorgsmaatregel in samenspraak met het FAVV. Zo staan we garant voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze producten en van Milcobel als organisatie”, aldus Nils van Dam, CEO van Milcobel in een mededeling.