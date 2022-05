Hongarije dreigt met veto tegen EU-boycot Russische energie

“We hebben duidelijk gemaakt dat we een voorstel” om de sancties van de Europese Unie tegen Rusland uit te breiden naar het gebied van energie “nooit zullen steunen”, aldus Gergely Gulyás tegen de Hongaarse zender HirTV.

De Europese Commissie wil de import van Russische olie dit jaar geleidelijk uitbannen, meldde persbureau Bloomberg zaterdag op basis van ingewijden. Hongarije, dat sterk afhankelijk is van Russische energie, is een van de meest uitgesproken tegenstanders van de uitbreiding van sancties.

“Aangezien dergelijke besluiten unanimiteit vereisen, heeft het geen zin voor de Europese Commissie om sancties voor aardgas en ruwe olie voor te stellen die de Hongaarse aankopen zouden beperken”, zei Gulyás.

De regering van Orbán is met Rusland overeengekomen om voortaan gas in roebels af te rekenen, waarmee het sanctiebeleid van de EU op de proef wordt gesteld. Rusland sneed woensdag de gastoevoer aan Polen en Bulgarije af omdat beide landen weigeren in roebels te betalen.