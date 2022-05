Praktijkcommissie krijgt extra jaar om eindtermen te evalueren

Sinds het begin van dit schooljaar worden nieuwe eindtermen uitgerold in de tweede graad van het secundair onderwijs. Uiteindelijk moeten de nieuwe eindtermen in de hele tweede en derde graad ingang vinden. Met de eindtermen legt de overheid vast wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen.

De regering besliste eerder al om bij de invoering van de nieuwe eindtermen een praktijkcommissie op te richten. Het gaat om een commissie met leerkrachten die moet oordelen of de invoering van de eindtermen goed verloopt en of ze beantwoorden aan de realiteit in het klaslokaal. Op grond van de bevindingen van de commissie kunnen de eindtermen nog bijgestuurd worden.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de praktijkcommissie al na één schooljaar een eindrapport zou voorstellen. Maar die timing blijkt te krap en de commissie vraagt extra tijd. Die tijd krijgt ze ook, meer bepaald tot het einde van het schooljaar 2022-2023. Tegen het eind van het jaar 2022 komt er nog een tussentijds rapport.

Voorlopige conclusies

De praktijkcommissie heeft wel al een aantal voorlopige conclusies klaar. Zo hangt de haalbaarheid wat samen met het soort studierichting. Zo lijken er met name in kso- en tso-richtingen meer vragen te zijn rond de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen. Maar de belangrijkste conclusie van de praktijkcommissie is dus dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

Volgens onderwijsminister Ben Weyts vraagt zowat iedereen in het onderwijsveld om meer tijd voor de invoering van de eindtermen. Die vraag komt volgens hem ook niet uit de lucht vallen net omdat de nieuwe eindtermen volgens hem “ambitieus” zijn.

Volgens de N-VA-minister moet de lat hoger, maar moet het tegelijk “haalbaar blijven voor de leerkrachten”. “We nemen de bezorgdheden over de omvang, de gedetailleerdheid en de resterende ruimte voor een eigen pedagogisch project ernstig. Ook daarom moet de praktijkcommissie de nodige tijd krijgen om een onafhankelijk, eerlijk en volledig oordeel te vellen”, besluit Weyts.