Daagt Jong Groen-duo Vaneeckhout en Naji uit in voorzittersverkiezing Groen?

Als er zich de komende uren niet nog een ander duo aandient, dan hebben Vaneeckhout en Naji in elk geval al minstens één uitdager om bij de partijafdelingen mee in debat te gaan. Het gaat om Jong Groen-leden Jenna Boeve (31) en Jad Zeitouni (28), die voor de officiële deadline van dinsdagavond 17 uur nog niet willen bevestigen of ontkennen.

Boeve, met roots in de Westhoek, woont in Gent, is sinds eind 2019 administratief medewerker op het kabinet van Brussels minister Elke Van den Brandt en getuigde begin dit jaar in het VRT-programma Taboe over haar net afgeronde transitie van man naar vrouw. Zeitouni werkt op het kabinet van vicepremier Petra De Sutter, is rechtenstudent en een actieve aanhanger van het intersectioneel feminisme, een vorm van kruispuntdenken met als uitgangspunt dat maatschappelijke ongelijkheid en discriminatie zich voordoen langs verschillende assen, zoals gender, leeftijd of klasse, die elkaar snijden.

(hca)