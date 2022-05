Jürgen Klopp blijft op zijn hoede: “Halve finale Champions League is de op een na belangrijkste wedstrijd die je kan spelen”

Liverpool doet vanavond tegen Villarreal een gooi naar de finale van de Champions League. The Reds beschikken over de beste papieren, aangezien het team van Jürgen Klopp vorige week met 2-0 ging winnen op eigen veld. De Duitse succescoach blijft op zijn hoede met het oog op het duel op Spaanse bodem.

Liverpool mag dan wel met een half been in de finale van de Champions League staan, voor trainer Jürgen Klopp is de finale verre van een certitude. Villarreal bewees eerder dit seizoen al dat het sterk kan terugvechten en dat is ook de Duitse trainer niet ontgaan.

“Ik weet dat zij er alles aan zullen doen om het ons moeilijk te maken. We verwachten geen gemakkelijke wedstrijd én dat zal het ook zeker niet worden”, vertelde Klopp tijdens de persconferentie in de aanloop naar de halve finale van vanavond.

Wat in het voordeel van The Reds speelt, is het feit dat het team aan een sterke reeks bezig is in uitwedstrijden. “Die zeges zijn er niet per toeval gekomen. We passen ons spel nooit aan en dat zal dinsdagavond ook weer zo zijn. Toch zullen we ons beste niveau moeten bovenhalen om door te stoten. Dat is eigenlijk maar normaal ook, want de halve finale van de Champions League is de op één na belangrijkste wedstrijd die je kan spelen.”

Liverpool won in 2019 de Champions League. Halen Liverpool en Manchester City de finale, dan is een derde zege van een Britse club in vier jaar tijd een feit.