Na crowdfunding willen nu ook Rotterdamse zakenlui hun duit in het zakje doen om Cyriel Dessers bij Feyenoord te houden

Cyriel Dessers is hot in Nederland. Na de crowdfundingactie van fans om onze landgenoot langer aan boord te houden bij Feyenoord, is er nu ook interesse vanuit het Rotterdamse zakenleven voor de meest felbegeerde spits op Nederlandse velden. Het was trainer Arne Slot die zondagavond in Sittard de lont aan het sponsorvuur stak: “Ik hoop dat de crowdfunding een inspiratie vormt voor mensen die écht veel geld hebben.”

Slot had die woorden nog maar amper uitgesproken, of daar was al het eerste aanbod. Dennis de Roo van havenbedrijf Van Donge & De Roo kondigde via LinkedIn aan Feyenoord te willen helpen. En De Roo is blijkbaar niet alleen, want meerdere sponsors zouden bereid zijn om de definitieve transfer van Dessers naar Feyenoord.

De Nederlandse club zal vier miljoen euro moeten ophoesten voor de huurling van Racing Genk, een eerder laag bedrag gezien de bepalende rol die hij het afgelopen seizoen bij de Rotterdamse club speelde.

“Het punt is alleen dat voor Feyenoord, gezien de financiële situatie van de club, geen enkele speler echt goedkoop is’’, voegt Slot daar aan toe bij AD. Dessers was in eerste instantie een wisselspeler bij Feyenoord. De evolutie die hij doormaakte ontging ook de trainer niet. “Cyriel heeft zich gewoon heel goed ontwikkeld. Vooral ook qua fitheid, vind ik. De arbeid die er bij ons gevraagd wordt van een spits, onder andere in het druk zetten, daarin had Bryan lange tijd de voorkeur. Maar inmiddels is Cyriel daarin óók enorm gegroeid. Dat hij daarnaast heel beslissend kan zijn voor ons, heeft iedereen inmiddels met eigen ogen kunnen zien.’’