Niet alleen bij ons maken supporters het te bont: fans Manchester United beginnen nog voor eerste fluitsignaal te knokken

Niet alleen op onze velden is supportersgeweld een torenhoog probleem. Ook in de Premier League kunnen ze er wat van. De fans van Manchester United en Brentford gingen maandagavond nog voor het begin van de wedstrijd op Old Trafford op de vuist.

Supportersgeweld was het afgelopen weekend opnieuw een groot item op de Belgische voetbalvelden. Al is het niet alleen in ons land een duidelijk probleem. Zo bleek gisteren tijdens de confrontatie tussen Manchester United en Brentford. Fans van de thuisploeg besloten de bezoekers te bestormen aan de ingang van het bezoekersvak. Een enorme politiemacht moest de gemoederen bedaren.

De sfeer op Old Trafford was 90 minuten lang grimmig. De thuisfans uitten hun ongenoegen tegenover de eigenaars van de club, de Amerikaanse Glazer-familie, op een wansmakelijke manier: “Gonna die, gonna die, Joel Glazer’s gonna die”. Vuurpijlen en knokpartijen speelden een hoofdrol tijdens de match. Er werd vooraf opgeroepen om in de 73ste minuut het stadion te verlaten als signaal naar de eigenaars, die al 17 jaar aan het roer staan in Manchester. Het merendeel van de fans bleef ondanks die oproep braaf naar het slot van de match kijken.

Niet onlogisch trouwens, want op het veld was United heer en meester. Het won met sprekend gemak van ‘The Bees’ dankzij doelpunten van Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo en Raphaël Varane.

