Ex van Johnny Depp haalt middenin proces uit naar hem in boek: “Hij was ziekelijk jaloers en paranoïde”

Middenin het proces dat acteur Johnny Depp aangespannen heeft tegen zijn ex-vrouw Amber Heard voor laster en smaad, krijgt hij te maken met een aanval van zijn ex-verloofde Jennifer Grey. In haar memoires, die binnenkort verschijnen, maakt ze hem met de grond gelijk en heeft ze het over iemand die “ziekelijk jaloers” en “paranoïde” is.

Jennifer Grey, voor altijd de grote ster uit Dirty dancing, leerde Johnny Depp in 1989 tijdens een door haar agent opgezette blind date. In haar memoires Out of the corner - die dinsdag verschenen zijn - schrijft ze over een prachtige avond. “We aten, praatten, dronken whisky, lachten en gingen tussendoor roken. Hij was belachelijk mooi en verrassend open, grappig en lief.”

Jennifer Grey in Dirty Dancing.

Al na twee weken vroeg Depp haar ten huwelijk. Er kwam ook al snel een eerste hondje, Lulu. “Dat was onze oefenbaby”, schrijft Grey. “En iemand om me gezelschap te houden wanneer Johnny er niet was.” Hij was wel vaker weg. “Elke week pendelde hij heen en terug tussen Vancouver en Los Angeles, maar hij raakte steeds vaker in de problemen. Gevechten op café, incidenten met de politie… Hij miste zijn vliegtuig al eens door zich te overslapen. Soms kwam hij thuis en was hij ziekelijk jaloers en paranoïde over wat ik gedaan had terwijl hij weg was. Ik schreef zijn kort lontje en zijn ongelukkig zijn toe aan het miserabele en machteloze gevoel dat hij had omdat hij probeerde uit de serie 21 jump street te geraken.”

Vlak voor haar 29ste verjaardag liep de emmer over en verbrak ze hun verloving, nadat hij naar een vergadering vertrokken was en vervolgens urenlang niet van zich liet horen. Vanuit het kamp van Depp kwam er nog geen reactie op wat zijn ex schreef.

Opmerkelijke timing

De timing van de release van het boek is opmerkelijk, want we zijn halfweg in het proces tussen Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard. Die beschuldigde hem van huiselijk geweld, waarna hij een rechtszaak aanspande wegens laster en eerroof en smaad. Maandag nog raakte bekend dat Heard haar pr-team ontslagen had omdat ze vond dat ze te negatief in de pers kwam. Of dit de eerste daad is van het nieuwe pr-team is niet duidelijk.