Geen 100 miljoen schadevergoeding: Kardashians winnen rechtszaak van Blac Chyna

Model, ondernemer en televisiepersoonlijkheid Blac Chyna leerde in januari 2016 Rob Kardashian, de jongere broer van realitysterren Kim, Kourtney en Khloé, kennen. Het duurde slechts enkele maanden voor ze verloofd waren en Chyna zwanger was. Het leverde een eigen realityshow en een dochter op, maar de twee gingen in december van datzelfde jaar nog uit elkaar.

Die relatiebreuk leidde de voorbije maanden ook tot een rechtszaak. Chyna stapte naar de rechtbank tegen Amerika’s bekendste societyfamilie met meerdere beschuldigingen aan het adres van Kim en Khloé Kardashian en Kris en Kylie Jenner. Ze beweerde dat de Kardashians haar carrière gefnuikt hebben en dat ze leugens over haar verspreid hebben.

Show afgevoerd

Chyna beschuldigde de Kardashians er in de rechtbank onder meer van hun invloed gebruikt zouden hebben om haar tv-show Rob & Chyna te laten schrappen. De tv-persoonlijkheid verklaarde dat de Kardashians dat deden om Chyna buitenspel te zetten en plaats te doen ruimen voor een tv-show over Kylie Jenner. De beklaagden deden dat af als onzin.

De rechtbank oordeelde na 10 uur deliberatie dat de Kardashians wel ten kwader trouw gehandeld hadden door de producers van de show te vertellen dat Chyna hun broer en zoon fysiek had mishandeld. Maar er is geen enkel bewijs dat dit heeft geleid tot het beëindigen van de show. Dat had onder meer te maken met de toplui achter de show die kwamen getuigen dat de serie geen bestaansrecht meer had na het beëindigen van de relatie, en dat dat de enige reden was voor het schrappen ervan.

De schadevergoeding van 100 miljoen dollar die Chyna eiste in de vijf jaar geleden aangespannen rechtszaak, krijgt ze dan ook niet. In de rechtbank was bij de uitspraak alleen Blac Chyna aanwezig. De vier Kardashians waren ondertussen aan het genieten op het Met Gala in New York. Hun advocaat liet wel optekenen dat ze “enorm tevreden” waren met het nieuws. De advocaat van Chyna zegt in beroep te zullen gaan.