Duitse verdachte in verdwijningszaak Maddie McCann komt niet vervroegd vrij

De Duitse justitie heeft de 45-jarige Duitse hoofdverdachte in de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann in 2007 in Portugal vervroegde vrijlating ontzegd, zo hebben de Britse krant Daily Mirror en ITV News dinsdag bericht.

Christian Brückner zit momenteel in het Duitse Kiel een celstraf van zeven jaar uit voor het verkrachten van een 72-jarige Amerikaanse vrouw in Praia da Luz, de plaats in de Algarve waar McCann is verdwenen uit een vakantiecomplex toen ze net geen vier jaar was.

Hij kwam na de helft van zijn straf in aanmerking voor vervroegde vrijlating, maar de Duitse justitie is in april op een verzoek daartoe niet ingegaan. Hij kon immers “geen positieve sociale prognose geven”, of met andere woorden, er is vrees dat hij bij vrijlating nieuwe misdrijven zou plegen, aldus de Mirror

De man moet aldus tot minstens mei 2023 achter de tralies blijven. Dan kan hij opnieuw om vervroegde vrijlating verzoeken.

In juni is de Duitser formeel als verdachte in de zaak-McCann uitgeroepen. Hij ontkent alle betrokkenheid.