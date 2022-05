Lang aanschuiven van en naar Antwerpen door verschillende incidenten op de weg: file over de hele lengte van de Ring

Antwerpen

Wie dinsdagvoormiddag de Antwerpse Ring op moet richting Gent, heeft maar best engelengeduld. Over de hele lengte van de Ring staat een file, mede als gevolg van uitgelopen wegenwerken in Kleine Bareel. Ook vanuit het Waasland richting Antwerpen is het aanschuiven op de E17 door een ongeval in de Kennedytunnel.