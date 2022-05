Lange files op Vlaamse snelwegen door verschillende incidenten en “fel toegenomen vrachtverkeer sinds coronacrisis”

Het is dinsdagvoormiddag erg druk op de Vlaamse snelwegen, door een ongeval op de E314 in Tielt-Winge en verschillende kleinere incidenten in de regio Antwerpen. Maar ook het sinds de coronacrisis fel toegenomen vrachtverkeer speelt een rol.

Het is dinsdagvoormiddag op heel wat plaatsen bijzonder druk. Op de E314 in Tielt-Winge gebeurde een zwaar ongeval toen een lichte vrachtwagen op de staart van de file inreed. Daarbij vielen één dode en meerdere gewonden.

Sindsdien is de snelweg daar volledig versperd richting Leuven. “De regio is dan ook te mijden”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Er staat een lange file. “Al het verkeer op de E314 - A2 in de richting van Leuven moet de snelweg verlaten via uitrit 24 Bekkevoort. Volg de calamiteitenomleiding met de letter L tot oprit 22 Aarschot, waar u de snelweg weer kan oprijden”, raadt het Verkeerscentrum aan.

De drukte is vooral in de regio Antwerpen voelbaar. “Het is daar héél druk”, zegt Bruyninckx. “Vooral de omgeving van die Kennedytunnel mijd je beter als je er niet moet zijn.” Het lange aanschuiven heeft vooral te maken met verschillende kleine incident, zoals een intussen afgehandeld ongeval in de Kennedytunnel eerder vandaag. Dat de afrit Linkeroever afgesloten is, speelt wellicht ook mee in die drukte op de weg, net als het goede weer dat meer vrijetijdsverkeer genereert.

Maar er is meer, zegt Bruyninckx. “Het autoverkeer gaat toch langzaam weer richting het niveau van voor de coronacrisis. Dat is al aanzienlijk aangegroeid terug. Wat we wel zien, is dat er veel meer vrachtverkeer is dan voor corona. Al heel snel tijdens de eerste lockdown zagen we die stijging, en die is alleen maar gegroeid. Dat blijft. Het is al lang niet meer zo dat er alleen tijdens de ochtend- en avondspits files staan. Dat zien we nu goed.”

Ook op andere plaatsen in het land is het druk op de weg. Bruyninckx raadt dan ook aan om de verkeersinformatie goed na te kijken voor je de weg opgaat en de drukke plaatsen te mijden.