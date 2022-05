Bestuurder vergist zich van pedaal en eindigt ondersteboven op treinsporen

Een bestuurder is maandagavond met zijn wagen op de sporen terechtgekomen aan de halte in Erembodegem. — © Brent Saey

Een bestuurder is maandagavond met zijn auto op de treinsporen terechtgekomen aan de treinhalte van Erembodegem. De man reed via het perron naar beneden en kwam op zijn dak terecht.

Het voorval vond maandagavond plaats rond 22.15 uur. De auto van de bestuurder stond geparkeerd op de parking vlakbij het perron in Erembodegem. Om een nog onduidelijke reden reed het voertuig plots in volle snelheid voorwaarts door de struiken, die de parking en het perron scheiden van elkaar. De bestuurder probeerde nog rechtsomkeer te draaien, maar kon niet vermijden dat het voertuig neerwaarts op de sporen terechtkwam. Door het hoogteverschil van het perron en de sporen kantelde het voertuig op zijn dak.

Vlak voor de auto op de sporen terechtkwam, was er net een trein vertrokken aan de halte in Erembodegem. Een aanrijding werd dus nipt vermeden. De inzittenden van de wagen konden op eigen houtje het voertuig verlaten. Eén persoon moest wel naar het ziekenhuis gebracht worden. De bestuurder verklaarde in eerste instantie dat hij zich van pedaal had vergist. Op het perron waren bandensporen te zien.

De trein die net was vertrokken kwam door het incident iets verderop automatisch tot stilstand. De gestrande reizigers werden opgehaald en een vervangbus werd ingelegd. Het treinverkeer tussen Aalst en Denderleeuw lag tijdelijk volledig stil. Ook de sporen zelf liepen schade op. Het voertuig kon na een tijdje uiteindelijk getakeld worden, waarna de herstellingswerken van start konden gaan.