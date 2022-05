Het was maandag even paniek toen de Europese beurzen ’s ochtends plots een duikvlucht namen. Door een kettingreactie leverde de Bel-20 in korte tijd vijf procent in. De reden: een ‘fat-finger’ of ‘vettevinger’-fout. Maar wat is dat precies? En riskeert de persoon die de fout maakte nu een straf?