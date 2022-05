Fietsenhandel van ex-profrenner Rik Verbrugghe is failliet

Fietsenhandel Véloloft is niet meer. Het was de opvolger van de BMC Concept Store, dat in 2017 overgenomen werd door ex-profrenner Rik Verbrugghe. De rechtbank in Gent heeft de zaak failliet verklaard.

De afgelopen weken konden geïnteresseerde wielerfans al gouden zaken doen. De volledige stock werd te koop aangeboden en van de 732 kavels raakte nagenoeg alles verkocht. “Het enige dat overblijft, zijn een tiental loten dameskledij”, zegt Louis De Craene, operationeel manager bij openbare-verkopen.be. “We werken in opdracht van de curator, de opbrengst gaat naar een faillissementsrekening en van daaruit wordt alles geregeld met de schuldeisers. Het pand was gehuurd, dus dat zal de eigenaar opnieuw te huur aanbieden.”

De winkel werd vijf jaar geleden feestelijk geopend in het bijzijn van Greg Van Avermaet, de schoonbroer van Verbrugghe en ambassadeur van de zaak. De ex-renner reed vooral in loondienst van de Lotto-ploeg - hij won drie etappes in de Ronde van Italië en een rit in de Tour - en werd na zijn carrière ploegleider bij Quick-Step en BMC, en later ook bondscoach van de Belgische wielerploeg. Tegenwoordig is hij sportief manager bij Israel Start-Up Nation.