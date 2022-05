Vooruit-voorzitter Conner Rousseau neemt bevoegdheden lokaal partijbestuur tijdelijk over

Nationaal Vooruit-voorzitter Conner Rousseau neemt samen met federaal parlementslid Melissa Depraetere uit Harelbeke en provinciaal Vooruit-voorzitter Simon Bekaert uit Tielt tijdelijk de bevoegdheden van het bestuur van de plaatselijke partijafdeling in Torhout over. Een aanslepend conflict binnen de bestuursploeg ligt hiervan aan de basis. “Bij een positieve evaluatie eind september volgt een nieuwe bestuursverkiezing.”

Het rommelt al een tijdje binnen het bestuur van Vooruit Torhout. Bestuurslid Frank Verhoye (62) werd enkele weken terug op non-actief gezet wegens aanhoudende spanningen met schepen van Sociale Zaken Paul Dieryckx (65) en zijn opvolger Ine Debruyne (33). In een pamflet, dat hij onder de Torhoutse Vooruit-leden verspreidde, beschuldigt hij de twee onomwonden van achterkamerpolitiek, pesterijen, bedrog en zelfs racisme.

Door de aanhoudende spanningen besliste nationaal Vooruit-voorzitter Conner Rousseau om in te grijpen. Hij zakte maandagavond samen met federaal parlementslid Melissa Depraetere uit Harelbeke en provinciaal Vooruit-voorzitter Simon Bekaert uit Tielt naar Torhout af om orde op zaken te stellen. “Er is een lang en goed gesprek gevoerd”, zegt Vooruit-woordvoerder Niels Pattyn. “Alle aanwezige bestuursleden hebben hun wederzijds vertrouwen uitgedrukt. Vooruit blijft ook het volste vertrouwen behouden in Paul Dieryckx en Ine Debruyne.”

Schade berokkenen

Frank Verhoye blijft bestuurslid-af maar mag zijn partijkaart behouden. De partij noemt de inhoud van zijn omstreden pamflet wel lasterlijk en dreigt met sancties als Verhoye - of andere partijleden - zouden blijven publiekelijk schade berokkenen of ruzie stoken. “Wie dit nog doet zal zonder pardon uit de partij worden gezet”, zegt Pattyn. “Binnenskamers mag het uiteraard al eens knetteren, maar naar buiten toe moeten we eensgezind optreden.”

Om de rust terug te laten keren zullen Conner Rousseau, Melissa Depraetere en Simon Bekaert de komende maanden tijdelijk de bevoegdheden van het plaatselijk Vooruit-bestuur overnemen. “Elke beslissing zal via hen moeten passeren”, gaat Niels Pattyn verder. “Bij een positieve evaluatie in september zal er een nieuwe bestuursvergadering worden georganiseerd. Intussen zet de lokale partijafdeling onverminderd in op betaalbaar wonen, de energiefactuur en de strijd tegen kinderarmoede.”