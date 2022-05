Topman van hoofdsponsor Volkswagen haalt uit naar spelers van Wolfsburg

Volkswagen-topman Herbert Diess, wiens bedrijf hoofdsponsor is van voetbalclub VfL Wolfsburg, is niet te spreken over de prestaties van het team in de Bundesliga dit seizoen. Volgens Diess staan de investeringen die hij in de club deed niet in verhouding met de resultaten op het veld. “Ik ben helemaal niet tevreden”, sprak de 63-jarige Diess. “We hebben een heel duur team en onze club hoort bij de best uitgeruste van het land. Ik vind de prestaties veel te zwak.”

Wolfsburg beleeft een tegenvallend seizoen. Het staat momenteel 13e in de stand en is pas sinds vorige speeldag zeker van het behoud. Het begon het seizoen nochtans als deelnemer in de Champions League, maar geraakte niet verder dan de groepsfase.

Met Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx en Dodi Lukebakio lopen momenteel vier Belgen rond bij de ploeg uit het noorden van Duitsland. Ook spits Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) heeft een verleden in ons land. Geen van hen kon het seizoen van Wolfsburg een positieve draai geven. Nochtans hebben ze in Wolfsburg goede herinneringen aan Belgische spelers. Onder regie van Kevin De Bruyne won het in 2015 met de Duitse beker zijn laatste trofee en werd het toen ook vicekampioen.

Daar waar de Volkswagen-baas erg teleurgesteld was in Koen Casteels en co, had hij wel positieve woorden voor de vrouwenploeg, die op het punt staat het kampioenschap te winnen. “Een lichtpunt”, sprak Diess. Verder deelde hij ook nog complimenten uit aan Wolfburgs ijshockeyteam The Grizzlies, eveneens eigendom van Volkswagen.