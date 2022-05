Carlo Ancelotti ziet zichzelf na Real Madrid geen andere club meer trainen, succescoach lonkt wel naar vervolg als bondscoach

Voor Carlo Ancelotti is Real Madrid “meer dan waarschijnlijk” zijn laatste werkgever als clubtrainer. Dat bevestigde de 62-jarige Italiaan dinsdag in een interview bij Prime Video.

In de Spaanse hoofdstad heeft Ancelotti, die er aan zijn tweede ambtstermijn bezig is, nog een overeenkomst tot medio 2024. “Na Real zet ik er meer dan waarschijnlijk een punt achter als clubtrainer”, aldus Ancelotti. “Maar als ze me hier nog tien jaar willen houden, blijf ik.”

Ancelotti veroverde zaterdag met Real Madrid de 35e landstitel in de clubgeschiedenis. Een bijzonder moment voor de Italiaan, de eerste trainer ooit die kampioen werd in de vijf grote competities in Europa. Dat lukte hem eerder met AC Milan (Italië), Chelsea (Engeland), Bayern München (Duitsland) en Paris Saint-Germain (Frankrijk). Als bondscoach is zijn palmares nog blanco. De reden daarvoor is simpel: hij had nooit een nationale ploeg onder zijn hoede. Begin jaren negentig startte hij zijn trainerscarrière wel als assistent-bondscoach van Arrigo Sacchi bij Italië, wat hen de tweede plaats op het WK van 1994 in de Verenigde Staten opleverde.

“Misschien komt er nog een vervolg als bondscoach, maar het is te voorbarig om daar uitspraken over te doen. Komend WK sluit ik alvast uit, maar misschien is er over vier jaar wel nog een mogelijkheid”, aldus Ancelotti, die reeds bij Canada, in Qatar tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase, genoemd werd omdat hij met een Canadese getrouwd is. “Waarom ook niet? Dat zou een mooie uitdaging zijn. De Canadese nationale elf is uitstekend bezig.”

Eens zijn pensioen een feit is, wil Ancelotti vooral reizen en tijd met zijn familie doorbrengen. “Ik zou mijn kleinkinderen graag wat meer zien en op reis gaan met mijn vrouw. Ik ben nog nooit in Australië en Rio de Janeiro geweest. Ook mijn zus zou ik graag wat meer bezoeken. Er zal meer dan genoeg te doen zijn.”

Maar eerst gaat de blik op de Champions League, met de terugwedstrijd van de halve finales. Daarin staat woensdagavond de clash tussen Real en City geprogrammeerd, nadat de heenwedstrijd in Engeland na een spektakelstuk op 4-3 was geëindigd. Met Real won hij de Champions League al eens in 2014, wat voor de club uit Madrid La Decima was, de tiende keer dat ze de beker met de grote oren wonnen. Voordien won hij de Champions League ook al twee keer met zijn geliefde AC Milan (2003 en 2007). In totaal staan er liefst 22 trofeeën op zijn erelijst.