Modric stoomt zich bij Real Madrid klaar voor belangrijkste wedstrijd van het seizoen: “Wij zijn het beste team ter wereld”

Alle ogen zijn woensdagavond gericht op het Bernabeustadion in Madrid voor de terugwedstrijd van de halve finales in de Champions League tussen Real Madrid en Manchester City, respectievelijk de Spaanse kampioen en Engelse competitieleider.

De heenwedstrijd vorige week in het Etihad eindigde na een spektakelstuk op 4-3, na onder meer een assist en een treffer van uitblinker Kevin De Bruyne. De Citizens hebben zo voldoende aan een gelijkspel, maar Real zit in de “winning mood” na het behalen van de 35e landstitel in de clubgeschiedenis, afgelopen weekend tegen Espanyol.

“De sfeer in de kleedkamer is schitterend en we kijken uit naar de Champions League. We weten wat er ons te doen staat in de belangrijkste wedstrijd van het jaar”, vertelde draaischijf Luka Modric dinsdag tijdens het persmoment.

“We weten dat we op ons best zullen moeten zijn, maar we hebben er wel vertrouwen in dat we die nederlaag ongedaan kunnen maken. In de heenwedstrijd speelden we geen al te goeie partij, maar wisten we toch drie keer te scoren. Morgen/woensdag zullen we beter moeten doen en ik ben er zeker van dat het ook zal lukken, met zoveel kwaliteiten en karakter in onze kern. We moeten er van in de eerste minuut tegenaan gaan en de fans achter ons krijgen, laten zien dat wij Real Madrid zijn. Het beste team ter wereld”, aldus Modric, die met Real reeds vier keer de beker met de grote oren won. Met dertien eindzeges zijn de Madrilenen recordhouder.

Mét Casemiro, zonder Alaba

Real-coach Carlo Ancelotti kan opnieuw op Casemiro rekenen. Voor de heenwedstrijd van vorige week in Engeland moest de Braziliaanse stofzuiger op het middenveld met een spierkwetsuur verstek geven. Fede Valverde, Luka Modric en Toni Kroos vormden toen de driehoek op het middenveld. Afgelopen weekend vierde de dertigjarige Braziliaanse international reeds zijn rentree, al was dat voor de gelegenheid als centrale verdediger. Real kampt met wat afwezigheden achterin en wou enkele spelers rust gunnen met het oog op het kampioenenbal. Het duel tegen Espanyol werd met 4-0 gewonnen, waardoor de 35e landstitel een feit was.

“We zijn zeker sterker met Casemiro tussen de lijnen”, liet Real-coach Ancelotti dinsdag duidelijk verstaan. “Hij zorgt voor defensieve stabiliteit, een onderdeel waarin we als team nog vooruitgang kunnen boeken. Daarnaast laat hij de rest van het team beter bewegen, helpt hij de lijnen uitzetten.”

Centraal achterin zal David Alaba er niet bij zijn. De van Bayern overgekomen Oostenrijker viel in de heenwedstrijd geblesseerd uit en zal net als in Manchester vervangen worden door Nacho, naast Eder Militao. Alaba trainde de voorbije dagen niet mee bij Real en de CL-clash komt dan ook te vroeg, bevestigde Ancelotti. “Alaba is een belangrijke speler voor ons, maar hij is niet speelklaar. Nacho heeft hem uitstekend vervangen, is ervaren en ik ben er zeker van dat hij er zal staan.”