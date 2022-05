Indra (21) komt zwaar ten val met fiets door roekeloze bestuurder: “Dader liet onze dochter voor dood achter”

De 21-jarige Indra Blois uit Beernem heeft maandag ernstige verwondingen in het gezicht opgelopen nadat ze met haar fiets zwaar ten val kwam door een roekeloze bestuurder. “De dader is nog even gestopt, maar liet onze dochter bewusteloos achter”, zucht de mama van het slachtoffer.

De 21-jarige Indra Blois kwam maandag met haar elektrische fiets van haar werk als verkoopster bij warenhuis Colruyt in de Hubert d‘Ydewallestraat in Beernem. Maar toen ze omstreeks 16.15 uur vanuit de Kallemoeiedreef de Waterstraat rechts indraaide richting centrum liep het verkeerd.

“Een bestuurder die de bebouwde kom verliet, reed bruusk rond de asverschuiving en kwam zo met zijn of haar wagen op de parkeerstrook terecht”, zegt de mama van Indra. “Mijn zwaar geschrokken dochter ging vol in de remmen en viel recht op haar gezicht. Wat daarna gebeurde weet ze niet meer. Ze raakte immers even het bewustzijn kwijt.”

Bewusteloos

Volgens de moeder hoorde een buurtbewoonster hoe Indra ten val kwam en de wagen stopte. “Maar het volgende moment reed de dader ervandoor”, gaat de moeder verder. “De bestuurder bekommerde zich niet om mijn bewusteloze dochter en liet haar voor dood achter. Indra hield aan haar valpartij lelijke schaafwonden en blauwe plekken in het gezicht over. Er was ook sprake van een hersenschudding. De getuige bracht haar naar huis - Indra woont nog bij ons - waarna we haar naar het ziekenhuis brachten. Daar heeft ze de nacht doorgebracht en dinsdagvoormiddag waren er nog bijkomende onderzoeken.” (Lees verder onder de foto)

De feiten speelden zich af op de kruising van de Kallemoeiedreef en de Waterstraat. — © Google Street View

De ouders van Indra zijn niet te spreken over het vluchtmisdrijf en dienden een klacht in bij de politie. “Iedereen kan een fout maken maar neem dan verdorie toch je verantwoordelijkheid”, klink het. “Indra heeft enorm veel pijn en zal de komende dagen niet kunnen werken. We kunnen maar niet begrijpen dat die bestuurder zich niet om haar bekommerde. Indra weet helaas niet meer hoe de wagen eruitzag en of er een man dan wel een vrouw aan het stuur zat.”

In de hoop getuigen te vinden plaatste de mama van Indra gisteren een foto van haar gehavende dochter op Facebook. “We hopen dat de dader wroeging krijgt en zich gaat melden bij de politie”, besluit ze.

Woordvoerster Lien Vermeersch van de politiezone Het Houtsche bevestigt dat er aangifte werd gedaan. “Er werd een proces-verbaal opgemaakt en de dader wordt opgespoord”, zegt ze.