Russen hebben aanval op Azovstal-fabriek in Marioepol ingezet

Het Russische leger is, met behulp van pro-Russische troepen van de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk, dinsdag van start gegaan met een offensief op de Azovstal-fabriek in de omsingelde Oekraïense havenstad Marioepol. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie, in berichten van de Russische persbureaus. Ook Kiev zegt dat de aanval is ingezet.