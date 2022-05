Kevin De Bruyne kijkt uit naar duel tegen Real: “Fantastische strijd die iedereen zal willen zien”

Woensdagavond kan Manchester City zich voor het tweede jaar op rij verzekeren van een finaleplaats in de Champions League. De zopas tot Speler van de Maand verkozen Kevin De Bruyne is de sleutelfiguur bij ’The Citizens’. Samen met trainer Pep Guardiola stond de Rode Duivel de pers te woord in de aanloop naar het duel tegen Real Madrid.

“Spelen we zoals we dat vorige week deden, dan hebben we het potentieel om de allerbeste te zijn, en dat moeten we morgen ook doen”, aldus Kevin De Bruyne in de persconferentie voorafgaand aan de terugmatch in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid. “Presteren we net onder het niveau van vorige week, dan kan het zijn dat Real het haalt want ook zij behoren tot de absolute top. Maar ik geloof in mijn ploeg en zal er alles aan doen om op het hoogst mogelijk niveau te presteren.”

De Bruyne kijkt als sleutelfiguur reikhalzend uit naar het duel tegen de Madrilenen. “Iedereen zal deze match willen zien, want het wordt een fantastische strijd. We gaan alles uit de kast halen om hopelijk door te stoten naar de finale in Parijs.”

“Voor mij zou het winnen van de Champions League niets veranderen aan de manier waarop ik mezelf zie als voetballer. Ik weet wat ik kan en gedaan heb, zowel goed als slecht. Ik wil elke trofee pakken die mogelijk is. Het is een lastige opdracht, maar het zou geweldig zijn om de Champions League te winnen.”