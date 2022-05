De kinderkledingwinkels ZEB For Stars verdwijnen. Op dit moment zijn er vijf van die winkels: in Hasselt, Zoersel, Brugge, Oostende en Torhout. Begin juli sluiten deze winkels, kondigt moederbedrijf Fashion Society aan. Twee winkels (In Zoersel en Hasselt) zullen na de zomer wel heropenen, maar dan onder het concept The Fashion Store dat zich richt op volwassenen.

ZEB For Stars werd slechts vier jaar geleden opgericht. Er wordt trendy en kwalitatieve kinderkleding van verschillende merken aangeboden, voor kinderen van twee tot zestien jaar. “Maar door de coronacrisis werden de groeicijfers niet gehaald”, klinkt het dinsdag in een persbericht en dus komt er eerst een uitverkoop en dan een sluiting. “ZEB For Stars richtte zich vooral op festiviteiten zoals communie- en lentefeesten, die er door corona twee jaar lang niet geweest zijn. Na evaluatie besloten we het te vervangen door een sterker concept.”

Twee winkels transformeren tot The Fashion Store, een concept van dezelfde moedermaatschappij, dat dames- en herenmode aanbiedt. Daarmee komt het totaal op 17 winkels van The Fashion Store in ons land. Fashion Society heeft daarnaast ook nog modewinkels van ZEB en Point Carré in portefeuille.

De 19 getroffen personeelsleden worden in de zomer omgeschoold en blijven aan de slag binnen de groep, klinkt het.