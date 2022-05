Man vraagt rechter om zware straf uit te spreken voor eigen zoon: “Hij wilde echt mensen van de baan maaien”

Een jongeman die tot voor kort ter beschikking stond van de jeugdrechtbank moest zich voor de politierechter in Dendermonde verantwoorden voor een wilde rit met een gestolen wagen in Buggenhout. De beklaagde kwam niet opdagen, zijn vader wel. En die vroeg een strenge bestraffing. “Ons leven gaat eraan ten onder”, volgens de man.

J.N. moest voor politierechter D’Hondt verschijnen omdat hij het te bont maakte met een gestolen voertuig in Buggenhout. “Het moet een wilde rit zijn geweest”, volgens de vader van de jongeman. “Hij wilde echt mensen van de baan maaien. En dat is niet alles. Hij doet mee aan carjackings, homejackings, ons leven gaat eraan ten onder.” N. was op het ogenblik van de feiten minderjarig en stond ter beschikking van de jeugdrechter. Ondertussen is hij achttien geworden.

“Blijkbaar moet er een dode vallen voor mijnheer wordt gestopt, bij dit feit hadden er al kunnen vallen”, volgens het openbaar ministerie. “Hij moet van de baan, we moeten een signaal geven.” Politierechter D’Hondt volgde de procureur na zijn pleidooi. “Het moet toch een keer stoppen”, vindt hij. De jongeman werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar, een boete van 4.000 euro en alle proeven. Hij krijgt vijf jaar rijverbod. De ouders, die ook mee gedagvaard zijn, werden buiten vervolging gesteld.