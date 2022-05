Evacuatie van 101 burgers uit Azovstal-fabriek in Marioepol geslaagd

© VIA REUTERS

101 burgers die al weken vastzaten in de staalfabriek Azovstal in de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol, zijn succesvol geëvacueerd naar de stad Zaporizja. Dat hebben de Verenigde Naties dinsdag bekendgemaakt. Sommigen raakten gewond, aldus het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC).

“Ik ben blij en opgelucht te kunnen bevestigen dat 101 burgers succesvol geëvacueerd zijn uit de staalfabriek Azovstal in Marioepol”, zegt de VN-coördinatrice voor humanitaire hulp in Oekraïne, Osnat Lubrani, in een verklaring.

Zaporizja, dat onder Oekraïense controle staat, ligt ongeveer 230 kilometer ten noordwesten van Marioepol. Die havenstad is bijna volledig verwoest en grotendeels veroverd door het Russische leger.