Bart Tommelein (Open VLD): “Vraag me af of een puur liberale partij nog zin heeft”

Vlaams parlementslid en burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) vraagt zich in een interview in Knack af of de traditionele centrumpartijen niet beter zouden opgaan in een groter geheel. “Ik ben en blijf liberaal, maar ik vraag me af of een puur liberale partij nog zin heeft”, klinkt het.

Tommelein, tot 2018 de Vlaamse minister van Begroting en Energie, doet die uitspraak geconfronteerd met de recentste peiling, waarin zijn partij net onder de 10 procent zakt. Volgens hem gaan de traditionele partijen mogelijk beter op in een groter geheel, “dat de belangen van de mensen vooropstelt”, zegt hij in een duo-interview met voormalig Oostends burgemeester en socialistisch kopstuk Johan Vande Lanotte.

De Oostendse burgervader heeft naar eigen zeggen al laten verstaan dat dat in de badstad wat hem betreft een mogelijkheid is met CD&V, maar “ook nationaal moeten we daarover nadenken en die gesprekken starten, zonder op voorhand de uitkomst te kennen”, vindt Tommelein. “Als we allemaal op ons eentje voortdoen, blijven we drie kleine partijen tussen de 10 en de 15 procent.”

Tommelein legt ook de link met de N-VA, de partij waarmee Open VLD en CD&V in de Vlaamse regering zitten, die volgens de ex-minister geen fantastisch werk levert. “Zij (de N-VA, nvdr.) zijn altijd nodig in een Vlaamse regering en hebben het maar voor het kiezen. Is de Vlaamse regering zo daadkrachtig? Het is toch niet dat zij werk doet waarvan je kunt zeggen: wauw, dat marcheert hier nu echt geweldig. Dat is gewoon niet zo.”