De Vlaamse snelwegen lopen weer vol en dat kan maar één ding betekenen: file. Dinsdagochtend was het weer prijs in en rond Antwerpen, en dat is geen unicum meer. “Vaak zoeken we naar incidenten die files verklaren”, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum. “Maar vandaag waren er amper incidenten te melden, en dan is de verklaring: de weg is vol.”