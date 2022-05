Aanstellingsceremonie van herkozen Emmanuel Macron zaterdag in het Elysée

De ceremonie zal rond 11 uur starten in de feestzaal van het Elysée, de ambtswoning van de Franse president. Het wordt “een sobere plechtigheid, met respect voor de republikeinse principes”, klinkt het nog. De aanstelling zou, volgens het protocol dat tijdens de vorige inhuldigingen werd gevolgd, moeten beginnen met de bekendmaking van de officiële resultaten van de verkiezingen door de voorzitter van de Grondwettelijke Raad, Laurent Fabius. Emmanuel Macron behaalde tijdens de tweede stemronde 58,55 procent van de stemmen, Marine Le Pen 41,45 procent van de stemmen.

De president moet dan de grote ereband van Meester van het Legioen van Eer krijgen. Daarna zal hij een toespraak houden voor de uitgenodigde persoonlijkheden, waaronder de voorzitters van de twee kamers van het parlement, Richard Ferrand (Nationale Vergadering) en Gérard Larcher (Senaat).

Op het middaguur zal Macron de troepen in de tuinen van het Elysée schouwen, met een kanonsaluut en de Marseillaise, gespeeld door het orkest van de Republikeinse Garde.

Op zondag zal Macron deelnemen aan de ceremonies voor de verjaardag van de overwinning van 8 mei 1945 op de Champs Elysée en onder de Arc de Triomphe.

Dinsdag bleef het staatshoofd op het Elysée overleggen over de benoeming van de volgende premier, de vorming van de regering, de eerste maatregelen van de termijn van vijf jaar en de voorbereiding van de parlementsverkiezingen in juni. Hij ontving ‘s ochtends voormalig president Nicolas Sarkozy, die hem tussen de twee rondes van de presidentsverkiezingen zijn steun had gegeven.

De keuze van de premier is voer voor speculatie in de politieke wereld en de media. Socialistische gedeputeerde Valérie Rabault vertelde dinsdag aan BFMTV dat ze was benaderd voor het ambt en had geweigerd, omdat ze de pensioenleeftijd niet naar 65 jaar wilde brengen.

“De president heeft niemand de functie van premier aangeboden”, zei de entourage van Emmanuel Macron.

Een ministerraad met huidig premier Jean Castex wordt woensdagochtend gehouden in het Elysée.