Amerikaans president Joe Biden verdedigt “fundamentele” recht op abortus en pleit voor federale wet

De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd dat hij zich zal verzetten tegen een mogelijk massieve inperking van het recht op abortus in de Verenigde Staten. Een federale wet ter bescherming van het “fundamentele” recht op abortus is nodig, zei hij dinsdag.

De Amerikaanse president benadrukte dat hij zich zou inzetten om zo’n federale wet “goedgekeurd en ondertekend te krijgen.” Hij zei dat het Hooggerechtshof zijn historische uitspraak uit 1973 over abortus niet mag herroepen. “We zullen klaar zijn als er een beslissing valt”, aldus Biden. Met de huidige meerderheden in de Senaat kunnen de Democraten van Biden zo’n wet er echter niet gemakkelijk doordrukken.

De heisa begon maandag nadat het politieke nieuwsmedium Politico een ontwerpadvies publiceerde over de uitspraak van het Hooggerechtshof over het abortusrecht. Volgens dat ontwerp moet het baanbrekende arrest uit 1973, bekend als “Roe versus Wade”, vernietigd worden. Het ontwerpadvies dateert van 10 februari. Het is niet duidelijk of het advies sindsdien is gewijzigd en of er nog andere ontwerpadviezen zijn geweest. Een definitief arrest van het hof wordt in de komende twee maanden verwacht.

Biden beklemtoont dat het recht van de vrouw om te kiezen fundamenteel is en dat Roe v. Wade al bijna vijftig jaar vastligt in de wetgeving. In zijn boodschap blikte de president ook vooruit naar de Congresverkiezingen in november dit jaar. “Het is aan de kiezers om te stemmen voor volksvertegenwoordigers en senatoren die de keuzevrijheid van de vrouw steunen. Er zijn er meer nodig om eindelijk een adequate wet voor het recht op abortus aan te nemen.”