Onderzoek bevestigt: TD van Antwerp Marc Overmars bezondigde zich bij Ajax aan grensoverschrijdend gedrag

Het onderzoek dat het bureau Bezemer & Schubad binnen Ajax heeft uitgevoerd, heeft het grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars bevestigd. Overmars ging zes weken nadat hij opstapte bij Ajax, aan de slag als technisch directeur bij Antwerp. Tegen Overmars is geen aanklacht ingediend of aangifte gedaan.

De directeur voetbalzaken van Ajax stapte begin februari op, nadat bekend was geworden dat een aantal vrouwen seksueel grensoverschrijdende berichten van hem had ontvangen.

Bezemer & Schubad vernam dat Overmars die berichten inderdaad over een langere periode heeft gestuurd en sprak vrouwen die deze als “onplezierig” en “zeer onplezierig” hadden ervaren.

“Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een aantal vrouwen binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag”, schrijft Ajax op de website. “Dit varieert van foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag. Geen enkele vrouw heeft een klacht ingediend. Maar ze melden het wel, want het is duidelijk dat ze er last van hebben. Alle meldsters geven aan dat zij het moeilijk vinden ongewenst gedrag bij vertrouwenspersonen of binnen de organisatie aan de orde te stellen, omdat zij bang zijn voor repercussies.”

Leen Meijaard, voorzitter Raad van Commissarissen van Ajax, zegt naar aanleiding van het onderzoek: “Het spijt ons dat wij deze vrouwen geen veilige werkomgeving hebben kunnen bieden. Samen met de directie en HR gaan we werk maken van de beoogde verbeteringen. De diverse meldingen maken duidelijk dat er werk te doen is, zodat voor iedereen duidelijk is dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd en als zich toch iets voordoet medewerkers zich vrij voelen het aan de orde te stellen, elkaar daarop aanspreken en het zo nodig melden.”

“Wij zijn de vrouwen dankbaar die grensoverschrijdend en ander ongewenst gedrag met bijbehorende voorbeelden bij de onderzoekers hebben gemeld. Wij begrijpen dat dit verre van eenvoudig is geweest”, aldus Meijaard.

De rapportage werd vorige week ingeleverd bij de raad van commissarissen van Ajax, de opdrachtgever van het onderzoek. Vervolgens heeft de rvc de directie op de hoogte gesteld van de bevindingen. De belangrijkste conclusie van de onderzoekers is dat de cultuur binnen Ajax moet worden veranderd, maar dat dit niets met Overmars of het gedrag van Overmars heeft te maken. Tegen de directeur is geen aanklacht ingediend of aangifte gedaan.